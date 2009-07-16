Права більш як двох тисяч кримчан-дітей відновлено прокурорами

У січні-червні 2009 року унаслідок прокурорських заходів реагування відновлено права 2026 неповнолітніх кримчан, відшкодовано 205 тисяч гривень.

В ході нагляду за додержанням прав неповнолітніх порушено 45 кримінальних справ. "Половину з них порушено стосовно батьків і родичів дітей", - повідомила прес-служба.

Зокрема, прокурорами Первомайського району, Феодосії та Армянська вжито заходи реагування кримінально-правового характеру щодо батьків, які злісно не виконували обов`язки. Це призвело до тяжких наслідків у дітей - до захворювання туберкульозом, психічних і поведінкових розладів, набуття залежності унаслідок зловживання алкоголем і токсичними речовинами.

Прокурорами Центрального району Сімферополя і Феодосії, Сакським міжрайонним прокурором порушено кримінальні справи стосовно батьків і родичів, які спричинили неповнолітнім тілесні ушкодження.

482 посадові особи притягнуто до відповідальності за результатами розгляду 326 подань і приписів про необхідність усунення порушень майнових, житлових та інших особистих прав маленьких кримчан.