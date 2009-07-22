У Криму викрили чотирьох медиків, що видавали підроблені довідки
18:12, 22 липня 2009Крым
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Послуга «інвалід» коштує $200-1000
Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно чотирьох медпрацівників, які видавали підроблені довідки про інвалідність.
"За чотири роки - з 2000 по 2004 - вони підшукали 74 клієнта, які за плату в 200-1000 доларів отримали від "експертів" документ, що забезпечував довічний додатковий прибуток у вигляді щомісячної пенсії з інвалідності", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури автономії.
Як підрахували слідчі, за наштампованими довідками лжеінваліди незаконно отримали виплат з бюджету на суму, що перевищує 500 тисяч гривень.
Загалом у Криму викрили вже більше ста липових інвалідів.
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