У Криму викрили чотирьох медиків, що видавали підроблені довідки

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно чотирьох медпрацівників, які видавали підроблені довідки про інвалідність.

"За чотири роки - з 2000 по 2004 - вони підшукали 74 клієнта, які за плату в 200-1000 доларів отримали від "експертів" документ, що забезпечував довічний додатковий прибуток у вигляді щомісячної пенсії з інвалідності", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури автономії.

Як підрахували слідчі, за наштампованими довідками лжеінваліди незаконно отримали виплат з бюджету на суму, що перевищує 500 тисяч гривень.

Загалом у Криму викрили вже більше ста липових інвалідів.