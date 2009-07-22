Депутата з Інкермана затримали при отриманні $50 тисяч хабара

Депутата Інкерманської міської ради (Інкерман, Севастополь) затримали при отриманні 50 тисяч доларів хабара. Гроші він вимагав за рішення земельного питання, повідомила прес-служба міліції Севастополя.

Депутат працював на посаді секретаря постійної комісії міськради, в компетенцію якої входить регулювання земельних відносин.

«Секретар комісії розробив злочинну схему, завдяки якій зацікавлені в отриманні земельних ділянок люди були вимушені звертатися до нього за допомогою. Депутат пропонував їм членство в житлово-будівельному товаристві індивідуальних забудовників, головою якого була його дружина», - сказано в повідомленні міліції.

В середині липня до депутата звернувся житель Севастополя, що представляв інтереси 15-ти громадян. Вони хотіли отримати ділянки під індивідуальне будівництво з можливістю подальшої приватизації.

«За виділення громадянам земельної ділянки площею 1,5 га чиновник зажадав 150 тисяч доларів», йдеться у повідомленні. Гроші просив передати в два етапи: спочатку 50 тисяч, потім ще 100 тисяч. При отриманні $50 тисяч хабара депутата затримали співробітники севастопольського УБОЗ.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу стосовно депутата за статтею «замах на отримання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, що займає особливо відповідальне положення». Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, відзначила прес-служба міліції.