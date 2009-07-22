Від Тимошенко вимагають збільшити кількість україномовних шкіл в Криму

Українська народна партія закликає прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та Міністерство освіти країни збільшити кількість україномовних шкіл в Криму до 25% від їх загального числа.

Як мовиться у заяві УНП, яку підписав лідер партії Юрій КОСТЕНКО, «на півострові налічується майже 25% українців від загальної кількості населення», при цьому порушуються їх конституційні права на отримання освіти рідною мовою.

УНП закликає прем’єра та Міносвіти «перейти від слів до конкретних дій», збільшивши до кінця 2009 року кількість україномовних шкіл в Криму «з 7,3% до 25% від їх загальної кількості».

Партія наголошує, що україномовні школи мають бути забезпечені «необхідною кількістю україномовних підручників, методичними матеріалами та викладацьким складом».