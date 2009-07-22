Від Тимошенко вимагають збільшити кількість україномовних шкіл в Криму
20:15, 22 липня 2009Крым
0 0
|Юрій Костенко
Як мовиться у заяві УНП, яку підписав лідер партії Юрій КОСТЕНКО, «на півострові налічується майже 25% українців від загальної кількості населення», при цьому порушуються їх конституційні права на отримання освіти рідною мовою.
УНП закликає прем’єра та Міносвіти «перейти від слів до конкретних дій», збільшивши до кінця 2009 року кількість україномовних шкіл в Криму «з 7,3% до 25% від їх загальної кількості».
Партія наголошує, що україномовні школи мають бути забезпечені «необхідною кількістю україномовних підручників, методичними матеріалами та викладацьким складом».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter