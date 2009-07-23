Парламент Криму скучив за роботою

28 липня депутати Верховної Ради Криму зберуться на позачергову сесію, повідомив сьогодні прес-центр парламенту автономії, не уточнюючи порядок денний засідання.

Як відомо, після засідання в червні кримські парламентарії пішли на канікули.

Позачергові збори почнуться о 10.00.

Відповідно до розпорядження, що підписав кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, на позачерговій сесії планується розглянути питання «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що стосуються надання підприємствам фінансової підтримки».

Акредитація журналістів триває до 16.00 27 липня.

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