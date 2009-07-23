Тігіпко проти вступу України до НАТО

Екс-радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися в президенти, виступає проти вступу України до НАТО, вважаючи, що це питання розколює сьогоднішнє суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Я проти вступу України до НАТО сьогодні, тим більше, що це питання нас дуже серйозно роз`єднує», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що ряд європейських країн не бачать Україну в Альянсі й є прихильниками створення нової системи безпеки з урахуванням інтересів Російської Федерації. «Цього питання (питання НАТО) немає в Україні по одній простій причині: тому що сьогодні Франція, Італія, Німеччина чітко сказали, що ми не бачимо Україну в НАТО, що ми бачимо Європу до Уралу й що ми хочемо створювати вже нову систему безпеки з урахуванням російських інтересів», - зазначив він.

При цьому С.ТІГІПКО заявив, що є прихильником «економічної євроінтеграції», уточнивши, що в першу чергу говорить про зону вільної торгівлі.

Він додав, що в України має бути збалансована політика як із Євросоюзом, так і з країнами СНД.

С.ТІГІПКО зауважив, що основними торговельно-економічними партнерами України є країни СНД. «У нас 36% експорту туди, причому експорту самого класного й важливого для нас: туди ми експортуємо машинобудування й продукти харчової переробки, - і в нас 45% імпорту з країн СНД, при цьому - це ключовий імпорт: енергоносії, перш за все», - сказав він.