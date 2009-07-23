Депутат пропонує створити слідчу комісію Ради з вивчення дій ЧФ РФ

Народний депутат фракції НУ-НС, координатор Громадського руху «За Україну!» з питань аналітичної роботи Андрій ПАРУБІЙ наголошує на необхідності створити тимчасову парламентську слідчу комісію з вивчення випадків систематичного ігнорування посадовцями ЧФ законодавства України щодо переміщення військовослужбовців і військової техніки.

Про це йдеться у його коментарі, оприлюдненому на сайті Громадського руху «За Україну!».

«Було б правильно створити тимчасову комісію, яка б розслідувала факти самовільного перевезення небезпечної зброї територією Севастополя. Це може навіть бути підставою для перегляду договору щодо перебування ЧФ на території України... Випадки самовільного перевезення небезпечної зброї є продовженням постійної практики порушення українського законодавства і угоди про базування ЧФ на нашій території », – зазначив депутат.

А.ПАРУБІЙ також висловив стурбованість тим, що командування ЧФ без дозволів і погоджень перевозить крилаті ракети містом. «Випадки систематичного ігнорування українського законодавства свідчать, що російська сторона не намагається будувати з Україною стосунки на добросусідських засадах, а веде себе як агресор», – підкреслив член групи «За Україну!».