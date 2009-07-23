Автівка врізалася в селищну раду (фото)
19:13, 23 липня 2009Крым
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Постраждали чотири особи
Автомобіль Volkswagen врізався в дерево і огорожу будівлі селищної ради курортної Миколаївки в Сімферопольському районі Криму, в результаті аварії постраждали чотири особи.
Як повідомили у прес-службі кримської Державтонспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці близько 5.00.
«За попередніми даними, не обравши безпечної швидкості, молодий водій в`їхав у перешкоди біля будівлі селищної ради», - йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП хлопець-водій і троє пасажирів машини - дві дівчини і хлопець - доставлені в лікарню.
Причини інциденту розслідуються.
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