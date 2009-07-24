Парапланеріст з Харкова впав у Криму

11:00, 24 липня 2009
Крым
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Спортсмен переламав ноги

43-річний житель Харкова отримав переломи в результаті невдалого стрибка з парапланом з південного схилу гори Ай-Петрі в Криму. 

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні. 

Чоловік впав з 30-метрової висоти. «Парапланеріст, за його словами, літає не дуже давно. Можливо, невдале падіння сталося через те, що спортсмен не розрахував власну швидкість польоту і кут нахилу скелі», - відзначили в МНС. 

Під`їхати до місця падіння на машині було неможливо. «Рятувальникам довелося біля півгодини нести постраждалого на носилках по скелях», - мовиться у повідомленні. 

Бійці МНС надали харків`янину, в якого, за попередніми даними, були переломи кінцівок, першу допомогу і передали спортсмена медикам «швидкої допомоги».  

«Рятувальна операція зайняла менше двох годин», - повідомили в МНС. 

Українця доставлено до лікарні.

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