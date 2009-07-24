Парапланеріст з Харкова впав у Криму

43-річний житель Харкова отримав переломи в результаті невдалого стрибка з парапланом з південного схилу гори Ай-Петрі в Криму.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні.

Чоловік впав з 30-метрової висоти. «Парапланеріст, за його словами, літає не дуже давно. Можливо, невдале падіння сталося через те, що спортсмен не розрахував власну швидкість польоту і кут нахилу скелі», - відзначили в МНС.

Під`їхати до місця падіння на машині було неможливо. «Рятувальникам довелося біля півгодини нести постраждалого на носилках по скелях», - мовиться у повідомленні.

Бійці МНС надали харків`янину, в якого, за попередніми даними, були переломи кінцівок, першу допомогу і передали спортсмена медикам «швидкої допомоги».

«Рятувальна операція зайняла менше двох годин», - повідомили в МНС.

Українця доставлено до лікарні.