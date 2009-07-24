Махінатори продали штольню
12:00, 24 липня 2009Крым
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Порушено справу
Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у Севастополі колишнього директора філії одного з управлінь Міністерства оборони України та директора приватного підприємства, які за підробленими документами набули право власності на штольню-склад військового містечка й продали його.
Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, дії правопорушників нанесли державі збитків на 195 тисяч гривень.
Головне слідче управління МВС порушило справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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