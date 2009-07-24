Дипломата-куратора Чорноморського флоту Росії висилають з України

Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, який курирував діяльність Чорноморського флоту РФ.

Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, пише газета "Коммерсант" (№ 124 від 24 липня).

Сам ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. "Так, я дійсно виїжджаю до Москви. Виїду в понеділок-вівторок", – заявив він, повідомивши, що не повернеться до роботи в російському посольстві. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, пише видання.

В українському зовнішньополітичному відомстві офіційно ці відомості не коментують, але джерело газети в МЗС на умовах анонімності підтвердило інформацію про те, що ЛИСЕНКУ рекомендовано залишити країну в тижневий термін. "Важливо, що ЛИСЕНКА не було оголошено персоною нон грата. Ми рекомендували посольству замінити його", – сказав співрозмовник видання.

ЛИСЕНКО цього року в будь-якому випадку повинен був закінчити перебування в Україні – його було відряджено в посольство в 2005 році й, згідно з правилами російського МЗС, восени його чекала заміна за плановою ротацією.

Але, як пише видання, видно рішення Києва про відкликання акредитації дипломата викликало обурення офіційної Москви. Українські дипломати впевнені, що російський МЗС навмисно повідомив ЗМІ про цей конфлікт, щоб отримати право на дії у відповідь – вислати з Росії кого-небудь із українських дипломатів.

"Тепер багато що залежить від того, чи буде дотримано симетрію, зокрема в обставинах і мотивації рішення про відкликання співробітника нашого посольства" – вважає один із співрозмовників газети.