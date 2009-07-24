Прокуратура внесла протести на побори за прохід до моря у Судаку

Прокуратура кримського міста Судак внесла протести на рішення регіональної влади про справляння плати з відпочивальників за вхід на пляжі і природні об`єкти.

Приводом для реагування сталі скарги туристів і місцевих жителів, які на шляху до моря зустрічають перешкоди у вигляді огорож, повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Огороджені підходи, наприклад, до гори Алчак-Кая і мису Чабан-Кале. До них не пройти, не заплативши певну суму. При цьому платити, як виявляється, туристам доведеться за повітря, сонце і воду, оскільки слідів упорядкування території не спостерігається, і повсюдно панує антисанітарія», - сказано в повідомленні.

Під час перевірки з`ясувалося, що у «збиральників податей» не було правовстановлюючих документів на землю, що дозволяють встановлювати огорожі. Прокуратура опротестувала рішення про дозвіл діяльності підприємців. Перевірки тривають.

10 липня кримський уряд зобов`язав органи місцевого самоврядування відмінити накази й інші акти, які обмежують вільний доступ відпочивальників до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території і об`єкти природно-заповідного фонду автономії.

У Міністерстві курортів і туризму Криму працює «гаряча» телефонна лінія з питань забезпечення вільного доступу до місць масового відпочинку: 8 (0652) 544-683, 544-668.