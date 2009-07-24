Навіщо кандидату в Президенти товстий гаманець, пояснили у БЮТ

Збільшення до 2,5 млн. грн. грошової застави для реєстрації кандидата у Президенти України дозволить удвічі скоротити кількість бажаючих балотуватися на пост глави держави.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи ухвалення змін до законодавства стосовно виборів Президента.

М.ТОМЕНКО нагадав, що пропонував збільшити грошову заставу з 0,5 млн. грн. до 10 млн. грн., однак парламент встановив грошову заставу у розмірі 2,5 млн. грн.

"Це компромісне політичне рішення, яке гарантуватиме, що в Україні не буде більше 30 кандидатів у Президенти, як це могло б бути", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його прогнозами, участь у виборчій кампанії візьмуть не менш як 15 кандидатів.

"Підтримка пропозицій щодо збільшення грошової застави дозволить у два рази скоротити кількість кандидатів", - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, це дозволить виборцям серйозніше провести дискусію, вивчити детально програми кандидатів та прийняти зважене, серйозне рішення.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні, 24 липня, ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України".

Цим документом, серед іншого, встановлено, що для реєстрації кандидата в Президенти на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії вноситься грошова застава у розмірі 2,5 млн. грн.