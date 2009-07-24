Для Артека придбають 20 автобусів
18:28, 24 липня 2009Крым
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Уряд дозволив провести 50% передоплату
Кабінет мністрів України дозволив Міністерству сім`ї, молоді і спорту провести 50-процентну передоплату у розмірі 5 млн. грн. корпорації «Богдан» за постачання 20 автобусів для Міжнародного дитячого центру «Артек».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО.
За його словами, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду. Другу половину суми буде сплачено за фактом отримання автобусів – у жовтні.
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