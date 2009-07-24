Для Артека придбають 20 автобусів

Кабінет мністрів України дозволив Міністерству сім`ї, молоді і спорту провести 50-процентну передоплату у розмірі 5 млн. грн. корпорації «Богдан» за постачання 20 автобусів для Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду. Другу половину суми буде сплачено за фактом отримання автобусів – у жовтні.