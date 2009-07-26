Кривдник рабина Севастополя сидітиме 4 роки

Ленінський районний суд Севастополя засудив до чотирьох років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном 41-річного жителя Новомосковська (Дніпропетровська обл.) Романа ШВЕДОВА, який у вересні 2007 року завдав тілесних ушкоджень громадянинові Беніаміну ВОЛЬФФУ - головному рабину Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, суд також ухвалив стягнути з Р.ШВЕДОВА на користь потерпілого 5 тис. грн. в рахунок відшкодування морального збитку.

Як сказано в рішенні, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН, суд визнав винним Р.Шведова в скоєнні злочину, передбаченого статтею 296 ч. 1 Кримінального кодексу України (хуліганство, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжується особливою зухвалістю), проте на підставі статей 75 і 76 Кримінального кодексу звільнив його від відбування покарання з максимальним випробувальним терміном - три роки.

Р.ШВЕДОВ повністю визнав свою провину і в скоєному глибоко розкаюється, а скоєння злочину пояснює станом сп`яніння, зазначається в документі.

Суд встановив, що 28 вересня 2007 року Р.ШВЕДОВ на вулиці в центрі Севастополя «безпричинно приставав до громадянина Б.ВОЛЬФФУ, ставив йому образливі питання щодо зовнішнього вигляду». Потім двічі вдарив Б.ВОЛЬФФА по голові, що спричинило струс головного мозку у потерпілого. Крім того, як зазначається в протоколі, Р.ШВЕДОВ навмисно пошкодив одяг рабина, після чого втік з місця злочину.

Суд відніс стан алкогольного сп`яніння до обтяжливих обставин.

Натомість, як повідомив УНІАН голова Єврейської релігійної общини «Хабад» Яків ФРАДКІН, громада обурена тим, що суд не взяв до уваги наявні в справі факти, які свідчать про те, що напад був здійснений з мотивів розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі. «Образою рабина образили практично всіх євреїв Севастополя. Це взагалі неприпустима річ. І це явно націоналістична витівка», - сказав Я.ФРАДКІН.