Севастополь відзначає День Військово-морського флоту Росії

У Севастополі сьогодні відзначають День Військово-морського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, основні заходи проходять в акваторії Севастопольської бухти, де у лінію вишикувалися кораблі і судна.

Після урочистого підйома прапора головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ разом з командувачем Чорноморського флоту Росії на катері здійснили обхід кораблів та привітали особовий склад зі святом.

Потім у бухті розпочалося військово-спортивне свято, яке включає в себе проходження кораблів, підводного човна, висадку бронетранспортерів з десантного корабля, театралізовану виставу «33 богатиря» тощо.

Парад кораблів відкрив ракетний корабель на підводних крилах «Бора», який ніс державні прапори Росії і України.

На оглядовій трибуні як гості присутні керівництво Севастополя і Криму, командування ВМС України, шефські делегації з Москви, Краснодара, Саратова та інших регіонів Росії.

Ввечері на площі Нахімова відбудеться концерт за участю зірок російської естради.

День ВМФ Росії (раніше День ВМФ СРСР) традиційно відзначається в останню неділю липня.