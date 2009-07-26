Севастополь відзначає День Військово-морського флоту Росії
Основні заходи відбуваються на воді
У Севастополі сьогодні відзначають День Військово-морського флоту Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, основні заходи проходять в акваторії Севастопольської бухти, де у лінію вишикувалися кораблі і судна.
Після урочистого підйома прапора головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ разом з командувачем Чорноморського флоту Росії на катері здійснили обхід кораблів та привітали особовий склад зі святом.
Потім у бухті розпочалося військово-спортивне свято, яке включає в себе проходження кораблів, підводного човна, висадку бронетранспортерів з десантного корабля, театралізовану виставу «33 богатиря» тощо.
Парад кораблів відкрив ракетний корабель на підводних крилах «Бора», який ніс державні прапори Росії і України.
На оглядовій трибуні як гості присутні керівництво Севастополя і Криму, командування ВМС України, шефські делегації з Москви, Краснодара, Саратова та інших регіонів Росії.
Ввечері на площі Нахімова відбудеться концерт за участю зірок російської естради.
День ВМФ Росії (раніше День ВМФ СРСР) традиційно відзначається в останню неділю липня.