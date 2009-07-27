ЧФ щорічно поповнюватиметься кораблем і підводним човном

Головнокомандуючий Військово-морського флоту Російської Федерації адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ сподівається, що починаючи з 2010 року вдасться закладати на російських судноверфях для Чорноморського флоту РФ по одному новому кораблю й одному підводному човну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВИСОЦЬКИЙ заявив журналістам у Севастополі, відповідаючи на запитання, чи оновлюватиметься й переозброюватиметься Чорноморський флот, і чи покращуватиметься його технічна оснащеність.