ЧФ щорічно поповнюватиметься кораблем і підводним човном
10:53, 27 липня 2009Крым
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Сподівається головнокомандуючий ВМФ
Головнокомандуючий Військово-морського флоту Російської Федерації адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ сподівається, що починаючи з 2010 року вдасться закладати на російських судноверфях для Чорноморського флоту РФ по одному новому кораблю й одному підводному човну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВИСОЦЬКИЙ заявив журналістам у Севастополі, відповідаючи на запитання, чи оновлюватиметься й переозброюватиметься Чорноморський флот, і чи покращуватиметься його технічна оснащеність.
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