Севастополець впав на скелі

У Севастополі бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували 22-річного місцевого жителя, який з 12-метрової висоти впав на скелі мису Фіолент.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, бійці гірської пошуково-рятувальної групи з застосуванням спецспорядження доставили постраждалого у безпечне місце та передали його бригаді "швидкої допомоги".

Чоловік із численними черепно-мозковими травмами був доставлений до лікарні.

За даними прес-служби, з початку року у Севастополі на скелях розбилося 8 чоловік, бійці МНС врятували життя 15 осіб. За статистикою, за рік до 80% нещасних випадків в гірській місцевості регіону трапляється в районі мису Фіолент.