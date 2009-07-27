Севастополець впав на скелі
11:05, 27 липня 2009Крым
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80% трагедій трапляється на Фіоленті
|Мис Фіолент. Фото УНІАН
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, бійці гірської пошуково-рятувальної групи з застосуванням спецспорядження доставили постраждалого у безпечне місце та передали його бригаді "швидкої допомоги".
Чоловік із численними черепно-мозковими травмами був доставлений до лікарні.
За даними прес-служби, з початку року у Севастополі на скелях розбилося 8 чоловік, бійці МНС врятували життя 15 осіб. За статистикою, за рік до 80% нещасних випадків в гірській місцевості регіону трапляється в районі мису Фіолент.
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