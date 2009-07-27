Міліція Севастополя в захваті від дня флоту Росії

Торжества, присвячені Дню Військово-морського флоту Російської Федерації, відбулись в Севастополі без ексцесів, повідомила сьогодні прес-служба міліції міста.

"Можна без перебільшення сказати, що для Севастополя це (день ВМФ Росії) особливе свято", - наголошується в повідомленні.

Міліція назвала військово-морський парад кораблів Росії візитною карткою міста. "Грандіозне видовище військово-морського параду побачили близько 70 тисяч севастопольців і гостей міста", - відзначили правоохоронці.

Вечірні святкові заходи в центрі Севастополя, за даними міліції, відвідали більш як 20 тисяч осіб.

Порядок в Севастополя підтримували 310 міліціонерів і більш як 1100 військовослужбовців.