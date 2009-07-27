Міліція Севастополя в захваті від дня флоту Росії
12:22, 27 липня 2009Крым
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70 тисяч осіб побачили парад
Торжества, присвячені Дню Військово-морського флоту Російської Федерації, відбулись в Севастополі без ексцесів, повідомила сьогодні прес-служба міліції міста.
"Можна без перебільшення сказати, що для Севастополя це (день ВМФ Росії) особливе свято", - наголошується в повідомленні.
Міліція назвала військово-морський парад кораблів Росії візитною карткою міста. "Грандіозне видовище військово-морського параду побачили близько 70 тисяч севастопольців і гостей міста", - відзначили правоохоронці.
Вечірні святкові заходи в центрі Севастополя, за даними міліції, відвідали більш як 20 тисяч осіб.
Порядок в Севастополя підтримували 310 міліціонерів і більш як 1100 військовослужбовців.
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