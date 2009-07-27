Керч та Севастополь відсалютують Україні
14:22, 27 липня 2009Крым
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Двадцятьма залпами
24 серпня у містах-героях Керч і Севастополь буде проведено святкові феєрверки з нагоди 18-ї річниці незалежності України.
О 22-й годині феєрверки, крім Керчі і Севастополя, відбудуться у містах-героях Києв та Одеса, у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ.
"Святкові феєрверки буде проведено двадцятьма залпами салютних установок", - інформує Міністерство оборони країни.
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