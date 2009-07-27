Податкова описала два міні-готелі і вилучила мотодельтаплан у Криму

Співробітники податкової в ході проведення операції «Курорт-2009» описали майно двох міні-готелів в Ленінському районі Криму і вилучили мотодельтаплан в Сакському районі.

Як повідомила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в автономії, господарі міні-готелів надавали відпочиваючим послуги з короткочасного мешкання без документів на цей бізнес.

На момент перевірки в одному готелі проживали 15 чоловік (кожен платив 150 грн. за добу), в іншій – 4 людини (70 грн. – за добу).

Тим часом, в сакському селі Попівка кримчанин, не маючи документів, надавав незаконні послуги з польоту на мотодельтаплані. 10 хвилин коштували 200 гривень.

Матеріали за кожним з фактів готуються до передачі до суду.