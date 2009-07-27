Патріарх Кирил – Ющенку: помісна церква в Україні є

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що одним з головних прагнень українського народу є створення єдиної Помісної православної церкви.

«Це дорога непроста», – сказав ЮЩЕНКО після спільного з Патріархом Московським і Всієї Русі КИРИЛОМ покладання квітів до пам’ятника жертвам голоду 1932-1933 років. Глава української держави висловив переконання, що «цю дорогу ми пройдемо успішно».

Як передає кореспондент УНІАН, КИРИЛ повідомив, що розділення православ`я є великим викликом і великою проблемою.

Патріарх сказав, що «сьогодні ми вшановуємо пам`ять Святого Володимира, який великим діянням – Хрещенням Русі – сприяв заснуванню нашої Помісної церкви, яка вже 2000 років існує».

«Ця церква, пане Президенте, існує. Є Помісна церква в Україні, якби її не було – не було б сьогодні України», – заявив Патріарх.

Але, за його словами, на тілі цієї церкви утворилися рани, які потрібно заліковувати. При цьому зцілення прийде тоді, коли ми слідуватимемо певним істинам.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що першою з них є те, що паствою церковною є всі хрещені православні люди незалежно від їхньої політичної орієнтації, від їхніх симпатій або антипатій, від їхнього розуміння історії. «Це все паства єдиної Помісної церкви. Якщо ми не проектуватимемо на наше церковне життя наші політичні уподобання, то ми звільнимо нашу дискусію від того фону, який сьогодні так обтяжує роздуми про майбутньому православ`я в Україні», – заявив Патріарх.

КИРИЛ зазначив, що хоча Патріарх Московський і всієї Русі живе в Російській Федерації, в Москві, але Патріарх – «це батько для всіх незалежно від того, якого кольору паспорт в кишені, в якій ми державі живемо, він батько всіх тих, хто належить Православній церкві, що входить до єдиної юрисдикції, очолюваної Патріархом».

«Я як Патріарх докладу всіх сил, щоб за милістю Божою долалися розділення», – додав він.