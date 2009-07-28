У кримських лісах ганятимуть «терористів»
Українська спецслужба просить місцеве населення обмежити пересування і приносить вибачення за незручності...
Широкомасштабні тактико-спеціальні антитерористичні навчання силових відомств пройдуть 3-7 серпня у Криму.
Захід організовано під егідою Антитерористичного центру при Службі безпеки України, повідомили у прес-группі Головного управління СБУ в Криму.
Навчання планується провести у місті Білогорськ і гірсько-лісній місцевості Білогорського і Сімферопольського районів в районі сіл Курортне, Межигір`я, Балки і плато Долгоруківська яйла.
Проходитимуть спецзаходи, зокрема, із застосуванням бронетехніки. Антитерористичний центр просить жителів і гостей півострова по можливості обмежити пересування цієї території 3-7 серпня. «Служба безпеки України сподівається на розуміння місцевого населення і наперед вибачається за можливі незручності», - наголошується в повідомленні.
У навчаннях будуть задіяні сили і засоби кримських главків СБУ, МНС і міліції, Внутрішніх військ МВС України, спецпідрозділів «А» української спецслужби, Військово-морських сил країни, а також представники влади.
«Основна мета навчань - перевірка злагодженості роботи силових відомств, підприємств і організацій в умовах надзвичайних ситуацій, а також удосконалення системи їх взаємодії і управління при проведенні заходів антитерористичної спрямованості», - відзначили в СБУ.