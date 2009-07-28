Візит Кирила сприятиме відродженню паломництва до Херсонеса

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що запланований на 2 серпня візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА до Херсонеса Таврійського сприятиме відродженню традиції паломництва в ці місця.

«Є письмові свідчення і археологічні артефакти, які говорять про те, що в VI столітті Херсонес був центром паломництва. Існувала традиція, за якою прочани заїжджали сюди по дорозі на Святу землю, в Єрусалим, тому приїзд Патріарха відродить цю традицію, і Херсонес, і Севастополь стануть саме таким паломницьким центром», - йдеться у зверненні САРАТОВА до севастопольців і гостей міста.

Глава представницької влади Севастополя назвав візит Патріарха «найважливішою подією в житті православного світу, оскільки Херсонес, де хрестився Великий князь Володимир, і звідки почалося поширення християнства по всій Русі, століттями залишався і залишається священним місцем для православних».

«Вірю, що візит Патріарха стане тією об`єднуючою силою, закликом до розсудливості і розуміння один одного, а зрештою сприятиме зміцненню миру в нашому спільному домі - Севастополі», - відзначив САРАТОВ.