Старт Yalta Rally заплановано на вересень

Yalta Rally-2009 планується провести 11-13 вересня на трасах Криму біля гори Ай-Петрі, Алушти, а також сіл Орлине й Соколине.

Як повідомив прес-секретар голови Ради міністрів автономії Олександр ЗВЄЗДІН, про це йшлося на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення міжнародного авторалі.

Yalta Rally відбуватиметься у Криму вже уп`яте.

Минулого року у змаганнях брали участь 63 екіпажі професійних гонщиків з різних країни. Український екіпаж у складі Юрія ПРОТАСОВА і Олександра ГОРБИКА став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally-2008 в класі М-4.