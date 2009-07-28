Старт Yalta Rally заплановано на вересень
20:00, 28 липня 2009Крым
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Змагання на трасах Криму
Yalta Rally-2009 планується провести 11-13 вересня на трасах Криму біля гори Ай-Петрі, Алушти, а також сіл Орлине й Соколине.
Як повідомив прес-секретар голови Ради міністрів автономії Олександр ЗВЄЗДІН, про це йшлося на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення міжнародного авторалі.
Yalta Rally відбуватиметься у Криму вже уп`яте.
Минулого року у змаганнях брали участь 63 екіпажі професійних гонщиків з різних країни. Український екіпаж у складі Юрія ПРОТАСОВА і Олександра ГОРБИКА став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally-2008 в класі М-4.
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