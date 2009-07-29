Президентські вибори коштуватимуть Україні півтора мільярда гривень

Центральна виборча комісія затвердила бюджетний запит на проведення виборів Президента України до проекту державного бюджету на 2010 рік у розмірі 1 млрд. 532 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 10 членів ЦВК, присутніх сьогодні на засіданні.

Доповідаючи з приводу цього питання, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зазначив, що можна було б сказати: “Демократія дешевою не буває”. Але, за його словами, така велика цифра пов’язана з можливою великою кількістю членів виборчих комісій.

Заступник голови ЦВК нагадав, що згідно із законодавством, кожен кандидат у Президенти має право подати по двоє своїх представників до складу територіальних та дільничних виборчих комісій.

Як зазначив заступник голови ЦВК, з огляду на досвід минулих президентських виборів, цього року на посаду глави держави буде претендувати приблизно 30 кандидатів. Таким чином, сказав він, якщо кожен з них запропонує по двоє представників до кожної із 225 територіальних виборчих комісій, це становитиме 13,5 тис. осіб.

МАГЕРА також повідомив, що в Україні дільничних виборчих комісій буде близько 34 тис., а кількість їх членів становитиме понад 2 млн. 31 тис. осіб. У зв’язку з цим, зазначив він, оплата роботи всіх цих членів виборчих комісій і вимагає значного збільшення фінансування виборчої кампанії у 2010 році.

Заступник голови ЦВК також зазначив, що оскільки виборча кампанія триватиме у 2009-2010 роках, її загальний кошторис становитиме 1 млрд. 744 млн. 300 тис. грн. Він зазначив, що у бюджеті 2009 року кошти на президентські вибори передбачені, і проблем з їх фінансуванням немає.

МАГЕРА підкреслив, що, приймаючи рішення про фінансування виборів Президента України, ЦВК діє суворо в межах чинного законодавства.

“Мені і моїм колегам не дуже хотілося б, щоб виборчі комісії складалися з 50-60 членів... але ЦВК вносить пропозиції (до бюджету-2010) відповідно до чинного законодавства”, - зазначив МАГЕРА.