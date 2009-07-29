У підводній експозиції «Балаклави» з`явиться перший експонат

У підводній експозиції Військово-морського музейного комплексу «Балаклава», що розташований у колишньому секретному заводі з ремонту підводних човнів у Балаклавській штольні, у серпні з`явиться перший експонат - німецький військовий літак часів Великої Вітчизняної війни.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Центрального музею Збройних Сил України полковник Віктор КАРПОВ.

За його інформацією, 31 липня в Балаклавську бухту зайде науково-дослідне судно «Почаїв» Державного океанаріуму» Міністерства оборони України, яке притягне на понтоні до причалу музейного комплексу літак «Дорньє-124».

Літак підняли з морського дна бухти Козача в рамках реалізації програми Міноборони з пошуку військово-історичних раритетів для комплексу «Балаклава».

Експонат планується розмістити у водному каналі колишньої заводської штольні з ремонту підводних човнів - у підводній експозиції військово-історичних раритетів, знайдених на дні Чорного моря.

«Це буде початком виконання Державної програми, метою якої є створення в 500-метровому водному каналі підводної експозиції, в якій, як планується, будуть розміщені підводні човни часів першої світової війни (типу «Нерпа»), німецький підводний човен часів першої світової війни й інші цікаві знахідки, визначені цією програмою», - сказав начальник музею.

Програма реалізується спільно «Державним океанаріумом» Міністерства оборони України і Центральним музеєм Збройних Сил України.