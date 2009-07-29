Куніцин пропонує показати Саратова психіатрам

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що глава міськради Валерій САРАТОВ намагається привернути до себе увагу заявою про підготовку замаха.

"САРАТОВ всіма способами намагається привернути до себе увагу", - сказав КУНІЦИН.

Глава адміністрації впевнений, що правоохоронні органи "в усьому розберуться, захистять пана САРАТОВА від міфічних кілерів".

"Якщо треба, адміністрація допоможе - всі разом рятуватимемо Валерія Володимировича", - сказав КУНІЦИН, слова якого цитує прес-служба адміністрації

Крім того, КУНІЦИН виразив сумнів у психічному здоров`ї САРАТОВА. "Його б ще лікарям-фахівцям показати", - додав керівник адміністрації.

За даними Управління внутрішніх справ МВС України в Севастополі, САРАТОВ направив в місцеву міліцію заяву про те, що на нього готується замах.

В заяві глави міськради мовиться, що замовником вбивства є один з чиновників в Севастополі.