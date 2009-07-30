Міжнародний конкурс виноробів проходить у Криму

Винороби України, країн близького й далекого зарубіжжя беруть участь у Міжнародному конкурсі «Ялта. Золотий грифон – 2009» у Криму.

«У Національному інституті винограду й вина «Магарач» відкрилися експозиції кращих за оформленням зразків винопродукції, устаткування й допоміжних матеріалів для виноробства, почав роботу круглий стіл, пройшла презентація книжок з виноробства й виноградарства», – повідомили у прес-службі Ради міністрів автономії.

У рамках конкурсу відбудеться розширене засідання вченої ради інституті «Магарач», крім того, пройдуть екскурсії на винзаводи Криму.

За даними кримського уряду, захід триватиме до 4 серпня. Завершиться «Ялта. Золотий грифон» врученням медалей і дипломів переможцям.

Конкурс проводиться під патронатом Міжнародної організації винограду й вина (Париж). Організаторами заходу є інститут «Магарач», Союз виноробів Криму, Українська академія аграрних наук і Міжнародна федерація Союзу виноградарів і виноробів країн СНД.