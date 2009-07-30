Кримські татари заявляють про напад на їх пікет під Кабміном
Молодики оточили сплячих
|Кримські татари, фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив представник громадської організації «Авдет» Рінат ШАЙМАРДАНОВ.
«Сьогодні, в ніч з 29 на 30 липня, на 80-у добу акції протесту, було здійснено розбійницький напад на пікет кримських татар перед Кабінетом міністрів України. Близько 30 молодиків з армійською стрижкою оточили сплячих учасників акції, скрутили їм руки і влаштували погром пікету. Було поламано плакати й транспаранти, розкидано й викрадено майно пікетувальників», - сказав ШАЙМАРДАНОВ.
За його словами, співробітники правоохоронних органів, які згідно з нормами Конституції України, зобов`язані були забезпечувати охорону пікету, не пробували зупинити погромників.
Громадське об`єднання «Авдет» почало акцію протесту перед будівлею українського уряду в середині квітня з вимогою передати 845 га землі в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики й Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.