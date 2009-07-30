Пілот загинув в результаті падіння мотодельтаплану в Чорне море
11:54, 30 липня 2009Крым
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Трагедія сталася в Ялті... Пасажирку доставлено до лікарні...
Одна людина загинула, ще одна травмована в результаті падіння мотодельтаплану в Чорне море в Ялті.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, трагедія сталася в районі Масандрівського пляжу, на відстані 700 метрів від берега.
«Пілот, 1962 року народження, загинув на місці», – повідомили рятувальники.
Пасажирку – жительку Запоріжжя, 1984 року народження – доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і забоєм грудної клітки. Дівчина перебувала в стані алкогольного сп`яніння, повідомили в МНС.
Приналежність мотодельтаплану встановлюється.
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