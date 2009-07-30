Двоє дітей та дівчина травмовані в автобусній аварії у Криму

Три пасажири отримали травми внаcлідок зіткнення двох автобусів у Сімферополі, інформує прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Аварія сталася напередодні у другій половині дня.

Водій автобуса "Рута-43", здійснюючи перевезення восьми пасажирів за регулярним маршрутом Сімферополь – Рівнопілля, не впоровся з керуванням, сталося зіткнення з автобусом "Рута-А0483", який стояв на правому по ходу руху узбіччі.

Травми отримали три пасажири автобуса "Рута-43".

За даними прес-служби кримської ДАІ, у 26-річної дівчини з Сімферопольського району Криму, її 11-річної односельчанки і 5-річної дівчинки з Сумської області – закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку.