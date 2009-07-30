Корпорація «Богдан» спростовує інформацію кримського МНС

Корпорація «Богдан» звертається до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з проханням спростувати поширену напередодні інформацію про те, що в Сімферополі згорів автобус «Богдан».

У прес-службі корпорації заявили, що на фотографіях, розповсюджених Головним управлінням МНС України в Криму, видно, що згорілий автобус - виробництва іншої компанії.

Крім того, корпорація постійно підтримує зв`язок з перевізниками, які також не підтвердили інформацію про загорання автобуса «Богдан».

«Розповсюдження офіційним джерелом неправдивої інформації завдає шкоди іміджу і діловій репутації компанії. У разі неспростування інформації корпорація залишає за собою право звернутися до суду», – наголошується в повідомленні.