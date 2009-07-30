Корпорація «Богдан» спростовує інформацію кримського МНС
19:00, 30 липня 2009Крым
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|Корпорація: це - не наш автобус
У прес-службі корпорації заявили, що на фотографіях, розповсюджених Головним управлінням МНС України в Криму, видно, що згорілий автобус - виробництва іншої компанії.
Крім того, корпорація постійно підтримує зв`язок з перевізниками, які також не підтвердили інформацію про загорання автобуса «Богдан».
«Розповсюдження офіційним джерелом неправдивої інформації завдає шкоди іміджу і діловій репутації компанії. У разі неспростування інформації корпорація залишає за собою право звернутися до суду», – наголошується в повідомленні.
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