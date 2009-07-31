Потяг травмував жінку в Криму
10:10, 31 липня 2009Крым
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Постраждала у реанімації
В місті Джанкой у Криму поїзд «Сімферополь – Санкт-Петербург» травмував місцеву мешканку.
Як повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок на станції «Джанкой» надійшла до рятувальників напередодні в другій половині дня.
«Поїзд травмував мешканку Джанкойського району, 1941 року народження», – повідомили в МНС.
Постраждала кримчанка з відкритою черепно-мозковою травмою і забитою раною голови доставлена до реанімаційного відділення лікарні.
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