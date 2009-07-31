2,7 млн. осіб відпочили в Криму

У Криму за сім місяців кількість відпочивальників скоротилася на 12,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, й становить 2 млн. 701 тис. осіб.

Як йдеться в оперативних даних кримського Міністерства курортів і туризму, сьогодні в автономії працює 561 оздоровниця, коефіцієнт заповнюваної становить 86,1%. На аналогічний час у 2008 році функціонували 570 санаторно-курортних установ і туристичних підприємств, заповнюваність була 95,1%.

Організовано в таких установах із початку 2009 року відпочили понад 524 тис. осіб, це на 21,9% нижче рівня того ж періоду минулого року, повідомляють виконавчі комітети й районні держадміністрації курортних регіонів Криму.