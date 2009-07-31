Патріарх Кирил отримав частинку мощів святителя Луки

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ приїхав до Криму для того, щоб разом із паствою молитися за мир і душевну міць.

«Я приїхав до Криму для того, щоб разом із вами молитися, просити Господа, щоб він дарував мир і душевну міць», - сказав він у Сімферополі.

У Свято-Троїцькому жіночому монастирі Патріарх КИРИЛ поклонився мощам святителя Луки.

Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР передав Патріарху мощовик із частинкою мощів святителя. «Нехай зміцнить він Ваше здоров`я», - сказав ЛАЗАР.

Глава Російської православної церкви підніс образ Пресвятої Богородиці.

Патріарх КИРИЛ зазначив, що йому дуже приємно бути на кримській землі, яка за останні роки «прикрасилася сотнями храмів».

«Мені радісно бути серед народу божого, який стоїть на захисті Російської православної церкви, стоїть на захисті єдності духовної спадщини святого рівноапостольного князя Володимира», - додав московський Патріарх.

Зі свого боку, митрополит ЛАЗАР нагадав, що в Таврії 420 років не ступала нога Патріарха, тому кримська паства рада візиту КИРИЛА.

Стоячи перед входом до храму, КИРИЛ відпустив у небо декілька білих голубів. Миряни вітали це дійство радісними вигуками.