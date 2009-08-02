КаZaнтип відкрився

Офіційне відкриття «КаZaнтипа» відбулося в ніч на 2 серпня у селі Попівка на заході Криму.

«КаZaнтип» проводиться вже 17-й раз.

На честь відкриття влаштували феєрверк. На головній сцені «оранжевої республіки» сьогодні вночі грав відомий ді-джей Пол ван ДАЙК (Німеччина). Це не єдина «зірка» світового рівня, яка виступить на танцювальних підмостках республіки. Так, як очікується, на закритті Z-17 гратиме один з найталановитіших ді-джеїв світу Армін ван БЮРЕН (Нідерланди). «Основна новинка – це наш лайн-ап, світовий топ десять», – сказав в інтерв`ю журналістам директор проекту «КаZaнтип» Микола КАРПОВ.

На «КаZaнтипі» відбулися архітектурні зміни: з`явилася Вежа закоханих. «Щочетверга там будуть весілля, укладатимуться союзи на небесах», – відзначив КАРПОВ.

У 2009-му на «КаZaнтип» приїхало більше іноземців, відзначають організатори. «Відпочити в Україні для європейської молоді дешевше, ніж відпочивати на Ібіці», – сказав директор проекту.

«Попри кризу, все одно «КаZантип» залишається найпопулярнішим місцем для молоді... Організатори роблять за максимумом. Не все можна зробити за два-три роки, мине ще декілька років, щоб привести все в ідеальний (стан), але все до цього йде», – заявив журналістам заступник міністра у справах молоді, сім`ї й гендерної політики Криму Олексій ЧЕРНЯК.

Мультивіза, яка дає право необмеженого доступу на територію «оранжевої республіки» впродовж усього періоду проведення Z-17, коштувала на день відкриття 1500 грн. Разовий вхід – зайти на територію можна тільки один раз – утричі менше.

Жовта валіза, зроблена за правилами республіки, залишається одним з її символів і за умови завчасної реєстрації дає право безкоштовного входу на «КаZантип».

КаZантип-2009 триватиме три тижні.