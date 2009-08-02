Кирил просить моряків РФ та України підтримувати мир у відносинах

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ закликав моряків Чорноморського флоту Росії і Військово-Морських сил України підтримувати мир у відносинах один з одним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Севастополі, звертаючись до присутніх на площі Нахімова.

«Моя сьогодні палка молитва була про те, аби ніколи і ні за яких умов брати не дивилися один на одного через приціл. Аби ніколи і ні за яких обставин рука одних не здійнялася проти інших. Аби ми допомагали один одному навіть у найважчих економічних і політичних обставинах», - заявив він.

За словами предстоятеля Російської православної церкви, «в результаті історичних подій, які ми всі знаємо і про які пам`ятаємо, так сталося, що тут два флоти, а не один. Але в цих двох флотах служать брати. Брати по вірі, наступники Святого рівноапостольного князя Володимира».

Патріарх благословив присутніх «і росіян, і українців на цю мирну й добру співпрацю в ім`я блага людей, в ім`я блага наших народів, в ім`я збереження духовного простору Київської Русі».

Глава РПЦ побажав процвітання Севастополю: «Процвітання місту-символу, дай Боже, щоб саме з Севастополя цей ясний заклик до миру й дружби, і братерству був засвоєний усіма».

Патріарх вважає, що «священнослужителі повинні працювати в Збройних силах, і допомагати нашій молоді возігрівати свій дух».

На площі Нахімова Патріарх КИРИЛ і представники духовенства поклали вінок до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.

У покладанні квітів також взяли участь Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, екс-президент України Леонід КУЧМА, омбудсман Ніна КАРПАЧОВА, ряд народних депутатів України, влада міста-героя, керівництво Криму.