Литвин: об`єднання церков в Україні було б благом для держави

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що об`єднання церков в Україні було б благом для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

«Канонічна помісна православна церква могла б зіграти велику консолідуючу й духовну роль у нашому житті», переконаний він.

Водночас голова українського парламенту наголосив, що «категорично проти адміністративних наскоків, директивних підходів створити, по суті справи, державну церкву», оскільки це, на його думку, «може привести до посилювання протистояння і розколу».

«Я виходжу з того, що політикам потрібно заборонити втручатися в ці питання, бажано було б це зробити. А єдина Церква - це справа віруючих, це справа винятково пастви, ця справа винятково ієрархів Церков. Їх особисте добра воля, добре розуміння. Але, звісно ж, на канонічній основі, бо якщо тут буде допущений перегин, а тим паче, якщо запанують політичні принципи змушення, я думаю, ми матимемо дуже й дуже негативні наслідки», - сказав ЛИТВИН.

Разом з тим він висловив упевненість, що «таких наслідків не буде. Все має йти своєю чергою, відповідати православним канонам».

На запитання, як скоро в Україні таке об`єднання може відбутися, ЛИТВИН сказав: «Я думаю, необхідні терпіння і час, і ми отримаємо результат».