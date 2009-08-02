Церква закликала українців і росіян ніколи не дивитися один на одного через приціл

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ закликав моряків Чорноморського флоту Росії і Військово-Морських сил України підтримувати мир у відносинах один з одним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Севастополі, звертаючись до присутніх на площі Нахімова.

«Моя сьогодні палка молитва була про те, аби ніколи і ні за яких умов брати не дивилися один на одного через приціл. Аби ніколи і ні за яких обставин рука одних не здійнялася проти інших. Аби ми допомагали один одному навіть у найважчих економічних і політичних обставинах», - заявив він.

За словами предстоятеля Російської православної церкви, «в результаті історичних подій, які ми всі знаємо і про які пам`ятаємо, так сталося, що тут два флоти, а не один. Але в цих двох флотах служать брати. Брати по вірі, наступники Святого рівноапостольного князя Володимира».

Патріарх благословив «і росіян, і українців на цю мирну й добру співпрацю в ім`я блага людей, в ім`я блага наших народів, в ім`я збереження духовного простору Київської Русі».