Литвин вважає, що зараз саме час вирішити питання із Севастополем

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що зараз саме той момент, коли можна прийняти закон про статус Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Севастополі.

За твердженням спікера українського парламенту, він наполегливо намагається добитися, «щоб Верховна Рада України все-таки перевела у практичну площину розмову про необхідність ухвалення закону про Севастополь». «Навіть запропонував: давайте ми його приймемо в першому читанні, створимо робочу групу під керівництвом голови Верховної Ради України, бо робоча група на рівні комітету, на превеликий жаль, виявилася непрацюючою», - сказав ЛИТВИН.

На його думку, «сьогодні якраз той момент, коли можна попрацювати і прийняти відповідний закон, бо після президентських виборів у того, хто стане Президентом, знову виникне спокуса призначати свого градоначальника - так простіше управляти, ніж слухати і чути тих, кого виберуть люди».

Зараз у Севастополі не обирається міський голова, виконавчу владу, непідзвітну міській раді, представляє міська державна адміністрація, керівника якої призначає Президент України.

ЛИТВИН з жалем відзначив, що в Севастополі є «проблема взаємовідносин між міською адміністрацією і міською радою». За словами голови Верховної Ради, він не «схильний висловлювати тут якийсь осуд», оскільки «це просто практика зверху переноситься на місцевий рівень».

Взагалі, як вважає спікер, «система управління у нас фактично зруйнована. Я повинен сказати, що сьогодні знову зайнялися звичним: пошуком ворогів, нарочитою демонстрацією бажання навести лад, встановити справедливість, встановити істину».

За словами ЛИТВИНА, у нього не було розмов з представниками влади Севастополя, «відбувся обмін люб`язностями, розмов не було», але він «готовий до такої розмови».