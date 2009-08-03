Курортник з Донбасу проткнув ногу штирем у Криму

11:24, 03 серпня 2009
Крым
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Вночі перелазив через паркан

Мешканець міста Горлівка Донецької області, перелазивши через паркан пансіонату в курортному селищі міського типа Орджонікідзе в Криму, постраждав, наткнувшись на металеву лозину. 

Штир проколов курортнику ступню, повідомила прес-служба кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. 

«За допомогою спеціальних ножиць рятувальники звільнили ногу», - наголошується в повідомленні. 

Постраждалого, 1976 року народження, було доставлено до лікарні.

У червні туристка з Москви проткнула ногу штирем на пляжі в місті Євпаторія.

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