Дитина випала з другого поверху
11:28, 03 серпня 2009Крым
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З травмами доставили до лікарні
Дитина віком 1 рік 9 місяців постраждала в результаті падіння з вікна квартири на другому поверсі будинку в місті Саки в Криму.
Як повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.
«Дитина випала з вікна квартири», – відзначили в МНС.
Постраждалого з травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні.
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