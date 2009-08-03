Дитина випала з другого поверху

Дитина віком 1 рік 9 місяців постраждала в результаті падіння з вікна квартири на другому поверсі будинку в місті Саки в Криму.

Як повідомила прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

«Дитина випала з вікна квартири», – відзначили в МНС.

Постраждалого з травмами різного ступеня важкості доставили до лікарні.