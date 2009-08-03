У жителя Криму вилучили літак

Операція «Курорт-2009» у розпалі

Одномоторний літак вилучили в рамках операції «Курорт-2009» співробітники податкової міліції у жителя Євпаторії, який перевозив людей без необхідних документів. 10 хвилин польоту коштували 200 гривень, бізнесом 48-річний пілот-євпаторієць займався в сакському селі Веселе, повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму. Вартість літака складає близько 470 тисяч гривень. Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.

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