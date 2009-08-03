У жителя Криму вилучили літак
18:34, 03 серпня 2009Крым
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Операція «Курорт-2009» у розпалі
Одномоторний літак вилучили в рамках операції «Курорт-2009» співробітники податкової міліції у жителя Євпаторії, який перевозив людей без необхідних документів.
10 хвилин польоту коштували 200 гривень, бізнесом 48-річний пілот-євпаторієць займався в сакському селі Веселе, повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.
Вартість літака складає близько 470 тисяч гривень.
Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.
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