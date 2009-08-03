450 літрів підробленого вина знайшли в Ялті

450 літрів винного фальсифікату вилучили співробітники податкової міліції у мешканки ялтинського селища Лівадія.

Вона пропонувала підроблений алкоголь в 1,5-літрових пластикових пляшках під виглядом вин «Чорний полковник», «Чорний доктор», «Білий мускат червоного каменя» гостям і жителям Криму, запевняючи, що це – продукція заводу. Насправді «лівий» алкоголь готувався з дешевого вина з додаванням спирту, фарбників і ароматизаторів.

«Вживання подібних підробок може привести в кращому разі до харчового розладу, а в гіршому – до госпіталізації», – відзначила прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду.