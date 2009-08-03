МНС обіцяє погану погоду
18:46, 03 серпня 2009Крым
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У Криму - висока пожежна небезпека
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні 3-6 серпня.
Як повідомили у прес-службі МНС, сьогодні до кінця доби у західних, Житомирській, Київській і Вінницькій областях з утриманням вночі на Правобережжі очікуються грози, місцями – шквали 15-20 м/с, на заході місцями сильні дощі.
4-6 серпня у більшості районів Криму, місцями у південних, Донецькій, Луганській областях, а 4-го серпня і в Чернівецькій, подекуди у Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозується надзвичайно висока пожежна небезпека.
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