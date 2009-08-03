Експерти назвали основних кандидатів у президенти України

Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають голову парламенту Володимира ЛИТВИНА, прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО, чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА та лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА основними кандидатами на пост Президента України.

Про це йдеться у дослідженні АМС, презентованому сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На думку експертів, ресурсна база лише цих п’яти кандидатів дозволяє розгорнути повноцінну всеукраїнську кампанію.

Експерти АМС зазначають, що ступінь інформаційної та піар-активності цих претендентів у президенти не залежатиме від їхньої основної мети: потрапити до другого туру, перемогти чи просто оновити власний імідж і “підтягти” рейтинг до парламентських виборів.

Базовою структурою протистояння, на думку аналітиків, залишиться, як і сьогодні, “влада проти всіх і всі проти влади”. Таким чином, змагатимуться дві психологічні парадигми: або переважить тотальне невдоволення виборців владою і державою, або виявиться сильнішою втома від змін і протистоянь і бажання стабільності, зазначають експерти АМС.