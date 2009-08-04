Уряд продасть Крименерго
10:43, 04 серпня 2009Крым
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60% плюс одну акцію
Кабінет міністрів України ухвалив рішення почати процедуру приватизації контрольного пакета акцій компанії "Крименерго".
Акції будуть виведені з НАК "Енергетична компанія України" та передані Фонду державного майна для подальшого продажу на конкурентних засадах.
Розмір пакета акцій ВАТ "Крименерго", що пропонується до продажу, становить 60% плюс одна акція, йдеться у розпорядженні уряду.
Номінальна вартість пакета - 25 млн. 945 тис. 128,25 гривень.
Загалом Кабмін ухвалив рішення почати процедуру приватизації контрольних пакетів акцій 15 обласних енергозабезпечувальних компаній (обленерго) держави.
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