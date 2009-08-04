Двоє росіян заблукали в горах Криму

Рятувальники надали допомогу двом туристам з Московської області Росії, які, вирішивши самостійно піднятися на плато гори Ай-Петрі в Криму, вийшли на непрохідні скелі.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, хлопець, 1984 року народження, і дівчина, 1982 року народження, знаходилися на південно-східному схилі Ай-Петрі.

«За допомогою альпіністського спорядження туристів спустили до підніжжя гори», - наголошується в повідомленні. Рятувальники вивели росіян на дорогу.