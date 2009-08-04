Двоє росіян заблукали в горах Криму
12:17, 04 серпня 2009Крым
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Вирішили підкорити Ай-Петрі
Рятувальники надали допомогу двом туристам з Московської області Росії, які, вирішивши самостійно піднятися на плато гори Ай-Петрі в Криму, вийшли на непрохідні скелі.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, хлопець, 1984 року народження, і дівчина, 1982 року народження, знаходилися на південно-східному схилі Ай-Петрі.
«За допомогою альпіністського спорядження туристів спустили до підніжжя гори», - наголошується в повідомленні. Рятувальники вивели росіян на дорогу.
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