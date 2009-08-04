Міськрада Алушти припинила антиконкурентні дії

Антиконкурентні дії Алуштінської міської ради, яка встановила розмір збору за надання дозволу на розміщення об`єктів стаціонарної чи пересувної торгівлі залежно від місця реєстрації суб`єкта господарювання, припинено.

Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету України.

Кримське відділення АМКУ встановило, що якщо підприємство було зареєстровано у Алушті, то розмір збору був нижчий, порівняно із підприємствами, які були зареєстровані, наприклад, у Сімферополі.

"У ході розгляду справи міськрада врегулювала свою діяльність, усунувши дискримінаційний підхід", - додали антимонопольники.